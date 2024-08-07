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23:16, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о характере травм у военкора Поддубного

Mash: Поддубный поступил в больницу с серьезными ожогами и травмой головы

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Военкор Евгений Поддубный поступил в больницу в Курской области с серьезными ожогами и травмой головы, сообщает Telegram-канал Mash.

«У него сильные ожоги тела и травма головы после прилета украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал делать репортаж», — говорится о характере травм в сообщении.

В Курской областной больнице подтвердили, что Поддубный жив. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Вечером в среду, 7 августа, военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. Очевидцы сняли на видео госпитализацию военкора.

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      Марина Совина
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