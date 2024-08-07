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17:28, 7 августа 2024Забота о себе

Врач раскрыл причины болезни режиссера Дэвида Линча

Дерматовенеролог Иванов: эмфизему могут вызвать курение и вредное производство

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Серьезное хроническое заболевание легких — эмфизему — вылечить полностью невозможно, рассказал дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов. Причины болезни, диагностированной у американского режиссера Дэвида Линча, он раскрыл в беседе с Life.ru.

По словам Иванова, болезнь поражает альвеолы — микроскопические пузырьки в концах дыхательных путей легких, участвующие в газообмене. При эмфиземе они расширяются, теряют эластичность, и снабжение организма кислородом ухудшается. Врач указал, что эмфизема обычно поражает пожилых людей, чаще мужчин, и может развиваться как осложнение других заболеваний легких: хронического бронхита, пневмонии, астмы, туберкулеза и хронической обструктивной болезни легких.

Повышают риск эмфиземы курение, включая пассивное, загрязненный воздух и работа на вредных производствах, а в редких случаях заболевание может возникнуть из-за врожденного дефицита белка альфа-1-антитрипсина, защищающего легкие от разрушения, объяснил врач. Недуг, по словам врача, может вызвать дыхательную недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания и пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости.

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Среди симптомов эмфиземы Иванов перечислил одышку, приступы сухого кашля, цианоз (синюшность кожи), слабость и сонливость, а в запущенных случаях — расширение легких, когда грудная клетка приобретает характерную бочкообразную форму.

Ранее автор сериала «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд Драйв» Дэвид Линч сообщил, что эмфизему у него вызвало многолетнее курение. По его словам, из-за болезни он испытывает трудности с дыханием.

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      Александра Лисица
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