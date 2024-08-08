Раскрыт вред кетогенной диеты

Cell Reports Medicine: кетогенная диета повышает плохой холестерин

Ученые раскрыли вред кетогенной диеты, которая может приводить к увеличению липопротеинов низкой плотности, связанных с «плохим» холестерином. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Кетогенная диета предполагает резкое сокращение потребления углеводов с заменой их жирами, получаемыми из мяса, молочных продуктов, сыра, яиц, авокадо и так далее. Предыдущие исследования показали, что эта диета способствует снижению веса, однако она может также вызывать негативные побочные эффекты, такие как дефицит питательных веществ, проблемы с пищеварением, камни в почках и долгосрочные проблемы с костями.

Ученые провели рандомизированное контролируемое исследование, чтобы проверить, как кетогенная диета влияет на уровень ЛПНП-холестерин и другие показатели здоровья. Для этого были набраны добровольцы, которые в течение месяца придерживались кетогенной диеты, после чего они прошли медицинское обследование.

В исследовании приняли участие 53 взрослых, не страдающих ожирением. Добровольцев разделили на три группы: одна группа придерживалась кетогенной диеты, вторая — диеты с низким содержанием сахара, а третья (контрольная группа) — умеренной диеты.

Через месяц все добровольцы прошли тестирование. Ученые обнаружили, что у участников, придерживавшихся кетогенной диеты, масса тела снизилась на 1,6 килограмма, однако уровень ЛПНП-холестерина у них повысился на 16 процентов, а аполипопротеина В — на 26 процентов по сравнению с контрольной группой. Те, кто следовал диете с низким содержанием сахара, потеряли в среднем один килограмм жира и имели более низкий (на 10 процентов) уровень ЛПНП-холестерина, при этом уровни аполипопротеина B не изменились.

Кроме того, исследователи отметили снижение уровня определенных кишечных бактерий у добровольцев, соблюдавших кетогенную диету. Эти бактерии участвуют в укреплении иммунной системы и синтезе витамина B. Таким образом, хотя кетогенная диета способствует снижению веса, она также может приводить к нежелательным изменениям в организме, что требует дальнейшего изучения.

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