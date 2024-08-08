Фельдшеров в российском городе захотели лишить премий за медлительную работу

В Екатеринбурге фельдшеров скорой помощи захотели лишить премий за медлительную работу на вызовах. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По данным издания, в российском городе медикам установили нормативы: на вызовы только с осмотром отводится максимум полчаса. С уколами, кардиограммами и другими процедурами — 48 минут.
Тем, кто не укладывается, руководство грозит штрафами и лишением премий. Многие фельдшеры признались, что довольно часто работают в одиночку. Кроме того, на сложных вызовах они сами занимаются заполнением бумаг, что отнимает время.
С новыми дедлайнами медики не согласились и обратились с жалобой в местную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина избила медиков из-за просьбы врача расстелить простынь.
До этого в Волгограде участники драки избили врачей, которых сами вызвали для помощи пострадавшим.