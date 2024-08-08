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08:38, 8 августа 2024Россия

Фельдшеров в российском городе захотели лишить премий за медлительную работу

В Екатеринбурге фельдшеров захотели лишить премий за медлительную работу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге фельдшеров скорой помощи захотели лишить премий за медлительную работу на вызовах. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, в российском городе медикам установили нормативы: на вызовы только с осмотром отводится максимум полчаса. С уколами, кардиограммами и другими процедурами — 48 минут.

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Тем, кто не укладывается, руководство грозит штрафами и лишением премий. Многие фельдшеры признались, что довольно часто работают в одиночку. Кроме того, на сложных вызовах они сами занимаются заполнением бумаг, что отнимает время.

С новыми дедлайнами медики не согласились и обратились с жалобой в местную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина избила медиков из-за просьбы врача расстелить простынь.

До этого в Волгограде участники драки избили врачей, которых сами вызвали для помощи пострадавшим.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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