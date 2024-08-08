Хуситы сообщили об ударах США и Британии по Йемену

Авиация США и Великобритании нанесла удары по городу Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает канал Al Masirah, подконтрольный йеменскому шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы).
«Американская и британская авиация совершили два налета на район Эль-Джабана на западе города Ходейда», — утверждает телеканал.
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21 июля самолеты США и Британии также нанесли несколько ударов по Ходейде после того, как хуситы сообщили о нанесении ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по району города Эйлат в Израиле.
20 июля Израиль совместно с США совершил атаку с воздуха на йеменский порт.