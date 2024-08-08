Колесник: Киев потеряет переговорные позиции из-за атаки на Курскую область

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек Киеву негативное последствие из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что в результате этих действий Украина потеряет переговорные позиции при обсуждении мирного соглашения.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью атаки на Курскую область стало укрепление переговорных позиций Киева. По его словам, целью атаки было запугивание населения региона и демонстрация решимости Киева в потенциальных переговорах.

«Атака на Курск — это не только провокация, (…) но и попытка усилить свои переговорные позиции. Запад хочет усилить переговорные позиции Украины по понятным причинам. Сейчас мы диктуем условия, они хотят сделать переговорщиков Украины более весомыми», — заявил Колесник.

Я думаю, что на деле Киев только потеряет позиции на переговорах в результате этих атак Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент оказался сильно разрушен. Местные жители делятся в соцсетях кадрами расстрелянных и сгоревших машин, а также воронок от разорвавшихся боеприпасов на дорогах. По информации местных властей, четыре человека стали жертвами нападения ВСУ. Еще больше 30 пострадали и находятся в больницах.