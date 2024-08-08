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04:02, 8 августа 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Врио губернатора Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

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«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал глава региона.

Также угроза атаки дронов была объявлена на территории Курской области накануне, 7 августа. 6 августа за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России. Средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа над Курской областью, еще 9 — над Белгородской областью.

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      Марина Совина
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