Врио губернатора Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал глава региона.

Также угроза атаки дронов была объявлена на территории Курской области накануне, 7 августа. 6 августа за полтора часа Украина выпустила 22 беспилотника по двум регионам России. Средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа над Курской областью, еще 9 — над Белгородской областью.