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10:13, 8 августа 2024Бывший СССР

Медведев сравнил военные конфликты в Грузии и на Украине

Медведев: конфликт на Украине закончится победой России, как и конфликт в Грузии

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Конфликт на Украине, как и конфликт в Грузии в 2008 году, закончится победой России. Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

Он сделал это заявление по случаю годовщины войны в Южной Осетии.

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Медведев заявил, что в 2008 году Россия отстояла свои интересы и свой народ после нападения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого замглавы Совета безопасности назвал фриком.

Ранее Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, необходимо чтобы Тбилиси с одной стороны и Сухум с Цхинвалом с другой рассмотрели принятие юридических обязательств для предотвращения повторения событий августа 2008 года.

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      Илья Таксюр
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