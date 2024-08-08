На «Армии-2024» представят входящий в комплекс гражданской ПВО дрон-перехватчик

На форуме «Армии-2024» представят входящий в гражданскую ПВО дрон-перехватчик

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представят входящий в комплекс гражданской модульной противовоздушной обороны (ПВО) дрон-перехватчик, внешне напоминающий ракету, развивающую скорость до 300 километров в час. Об этом со ссылкой на гендиректора Центра развития и внедрения инновационных решений («Ривир») Станислава Геворкяна сообщает ТАСС.

«Аппарат несет с собой четыре патрона и ликвидирует объект противника при помощи дроби. Дрон входит в состав перспективной модульной системы гражданской ПВО, над которой в настоящее время работают специалисты центра», — рассказал руководитель.

Комплекс гражданской ПВО включает, в частности, оптическую систему обнаружения беспилотников, позволяющую отслеживать летательные аппараты в радиусе 5 километров, а также автоматическую информационную систему наведения, фиксации и расчета траектории цели.

Завершить разработку комплекса планируется до конца 2024 года. В перспективе его можно будет использовать и для наступательных операций.

Ранее агентство со ссылкой на Геворкяна сообщило, что Центр «Ривир» и компания HiderX испытывают краску для маскировки военной техники в инфракрасном диапазоне.