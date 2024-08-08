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09:10, 8 августа 2024Из жизни

На пляже нашли «предвещающего землетрясения» сельдяного короля

В Эквадоре на берег вынесло сельдяного короля, предвещающего стихийные бедствия

Кадр: Jam Press

Отдыхающие нашли на берегу Эквадора трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщает Jam Press.

Тушу огромной рыбы позже увезли власти, однако посетители пляжа успели с ней сфотографироваться. Она привлекла их внимание не только особенным внешним видом, но и связанными с ней мифами. Люди не так часто встречают сельдяных королей, потому что они являются глубоководными существами. По этой причине многие верят, что их появление на поверхности предвещает стихийные бедствия.

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Некоторые местные жители уже предположили, что скоро в районе, куда вынесло волнами рыбу, произойдет землетрясение. Тем не менее отмечается, что связь между поведением существ и стихийными бедствиями так и не была подтверждена учеными.

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Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. Считается, что именно сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях.

Ранее сообщалось, что накануне землетрясения на Тайване рыбак поймал недалеко от его эпицентра сельдяного короля. Мужчина считает, что это не совпадение — по его мнению, рыба была дурным предзнаменованием, которое сбылось.

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      Юлия Юткина
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