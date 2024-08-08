На пляже нашли «предвещающего землетрясения» сельдяного короля

В Эквадоре на берег вынесло сельдяного короля, предвещающего стихийные бедствия

Отдыхающие нашли на берегу Эквадора трехметрового сельдяного короля. Об этом сообщает Jam Press.

Тушу огромной рыбы позже увезли власти, однако посетители пляжа успели с ней сфотографироваться. Она привлекла их внимание не только особенным внешним видом, но и связанными с ней мифами. Люди не так часто встречают сельдяных королей, потому что они являются глубоководными существами. По этой причине многие верят, что их появление на поверхности предвещает стихийные бедствия.

Некоторые местные жители уже предположили, что скоро в районе, куда вынесло волнами рыбу, произойдет землетрясение. Тем не менее отмечается, что связь между поведением существ и стихийными бедствиями так и не была подтверждена учеными.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него змееобразное тело, а длина может достигать 11 метров. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. Считается, что именно сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях.

Ранее сообщалось, что накануне землетрясения на Тайване рыбак поймал недалеко от его эпицентра сельдяного короля. Мужчина считает, что это не совпадение — по его мнению, рыба была дурным предзнаменованием, которое сбылось.