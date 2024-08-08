Назван способ вернуть рельефную форму тела без походов в спортзал

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ вернуть рельефную форму тела без походов в спортзал. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала выполнять повороты туловища (по 20 повторений). Следующими станут планка и отжимания с подтягиванием колена.

Далее следует выполнить скручивания с касанием ноги. Последним станет упражнение «стульчик». Для его выполнения нужно встать около стены, расставив ноги на ширине плеч, а руки сомкнув в замок и расположив перед собой. Далее необходимо опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу. В конце нужно задержаться в таком положении.

Ранее Ротач посоветовала несколько упражнений, которые помогут взбодриться утром. Она предложила выполнять подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, выпады в сторону.