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09:35, 8 августа 2024Россия

Отец похищенной родственниками в Москве дагестанки рассказал о письме дочери

Отец похищенной родственниками дагестанки: дочь не хотела видеть близких

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Родственники похищенной в Москве студентки Айшат Магомедовой пошли на это из-за любви к ней. Об этом заявил отец девушки Гасан Магомедов журналистам «Регнума», фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале издания.

Магомедова пропала 31 июля. Двумя днями после этого россиянку нашли в Дагестане, где живут ее родители.

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По словам отца девушки, жизнь в столице изменила его дочь. «Она же заблокировала нас и отправила нам письмо: "Мне 18 лет, больше вас никого не хочу видеть"», — сказал он. После этого родственники предположили, что Магомедова связалась с плохой компанией.

Отец студентки больше месяца не мог связаться с дочерью. После этого родственники «вспылили, приехали и забрали [девушку]», пояснил он.

Ранее подруга похищенной родственниками студентки рассказала, что в полиции не увидели ничего необычного в следах побоев на теле Магомедовой. По ее словам, адвокату девушки дали понять, что от поданного заявления не будет толка.

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      Алан Босиков
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