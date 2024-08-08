Южной Корее предсказали торговое эмбарго Китая

Ланьков: Сеул получит экономический удар, если попробует сделать ядерное оружие

Вероятность появления ядерного оружия (ЯО) у Южной Кореи можно оценить в 30-50 процентов, но если она начнет разрабатывать его, то испытает на себе экономическое давление Китая. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Комментируя высказывание министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика о том, что создание его страной ядерного оружия может свести на нет связи с США, Ланьков предположил, что какие-то достаточно засекреченные и очень скромные работы в этом направлении уже ведутся. Соответствующая утечка была в 2024 году, когда обнаружилось, что южнокорейские физики занимались производством высокообогащенного урана. Правда, тогда речь шла о мизерных количествах. Отрабатывалась технология, а не производство.

По его мнению, в перспективе 15-20 лет вероятность создания ядерного оружия в Южной Корее можно оценить в 30-50 процентов. Это связано с тем, что северокорейская ядерная программа продвигается очень быстро и очень успешно. А в Южной Корее растет неуверенность по поводу того, насколько можно рассчитывать на обязательства США в рамках союзных отношений. После избрания Дональда Трампа президентом США в 2017 году эти страхи существенно выросли.

В связи с этим кореевед напомнил, что и сам Трамп, и ряд людей из его окружения вполне определенно и однозначно высказывались по этому поводу. Они говорили, что США то ли не будут возражать, то ли готовы обсуждать сценарий создания Южной Кореей собственных средств ядерного сдерживания. Трамп поднимал эту тему еще во время его первой избирательной кампании.

При этом разработка такого оружия может начаться не только без одобрения США, но даже вопреки их позиции. По крайней мере, на раннем этапе, тем более что прецедент был: Сеул уже пытался создать собственное ядерное оружие в 1970-е годы. И происходило это без санкции США. Современное состояние южнокорейской экономики также не оставляет сомнений в том, что при желании Юг может изготовить такое оружие массового поражения (ОМП) достаточно быстро.

Однако Ланьков допустил, что если в Пхеньяне узнают, что их южный сосед начал всерьез работать над собственной ядерной программой, то есть небольшая вероятность, что Северная Корея попробует нанести превентивный удар. В том числе и ядерный. Это может случиться на том этапе, когда о масштабных работах по созданию ЯО будет уже известно, но пригодного к использованию у Сеула пока еще не будет. Продолжительность этого периода можно оценить в полтора-два года. Однако если в этот период США покажут свое правдоподобное желание защитить Южную Корею, то Северная Корея ничего сделать не сможет.

«Нанесение превентивного удара может обойтись Пхеньяну очень дорого», — подчеркнул востоковед.

Негативно к ядерной программе Сеула отнесутся и в Пекине. Ланьков отметил, что для КНР распространение ядерного оружия — это кошмар. Китай окружен странами, которые относятся к нему или не очень хорошо, или очень нехорошо. Это не только Тайвань или Япония, но и Вьетнам, и Южная Корея, и Бирма. Они боятся Китая, поэтому хотели бы обзавестись средствами ядерного сдерживания, направленными исключительно против Китая. И если Южная Корея получит желаемое, то это станет опасным прецедентом, и ее примеру могут последовать и Япония, и Тайвань, и Вьетнам, и ряд других стран.

Поэтому Китай постарается не допустить того, чтобы у Сеула появилось ЯО. Ради этого он может использовать экономическое давление. А Южная Корея экономически очень сильно зависит от торговли с Китаем. КНР — это главный партнер, на которого приходится порядка 30 процентов всего южнокорейского товарооборота. Поэтому введение эмбарго на торговлю с Южной Кореей станет тяжелейшим ударом для ее экономики. Кроме того, не исключено, что Пекин задействует спецслужбы, методы которых предполагают саботаж, диверсии, нападения на специалистов.

Однако, по мнению Ланькова, если обе Кореи будут располагать ядерным оружием, то ситуация на полуострове станет более стабильной. У Сеула и Пхеньяна исчезнет соблазн к авантюрным действиям. Кроме того, снизится вероятность вмешательства третьих сил.

«Мало кто захочет рисковать получить ядерной дубинкой по физиономии», — констатировал эксперт.

Но, с другой стороны, создание ядерного оружия Южной Кореей существенно ускорит распространение такого ОМП по всему земному шару. Поэтому в масштабах планеты появление еще одного-двух десятков ядерных держав повысит нестабильность.

«Но если мы говорим о создании многополярного мира, то это почти наверняка будет сопровождаться крахом режима нераспространения ядерного оружия. Этот режим можно поддерживать или в однополярном, или в биполярном мире», — подытожил Ланьков.

В середине марта прошлого года мэр Сеула О Се Хун заявил, что Южная Корея должна обзавестись ядерным оружием, чтобы усилить свою оборону и защититься от Северной Кореи.

Однако премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, пообещал, что его страна не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание КНДР в альянсе с США.