Российский волонтер рассказала об отношении к себе на Олимпиаде-2024 в Париже

Волонтер из России Кравчук: негативного отношения к себе на ОИ-2024 не заметила

Волонтер из России Алина Кравчук рассказала об отношении к себе на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ее цитирует РБК.

Кравчук поделилась, что на турнире не было никаких дополнительных ограничений для россиян, и у нее были такие же условия работы, как у всех. «На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила», — заявила девушка.

Кравчук добавила, что, когда подавала документы на визу, познакомилась с россиянкой, которая стала волонтером на Олимпийских играх. «В визовом центре Лиза рассказала, что ее выбрали волонтером-водителем в Париже, но потом связь мы потеряли», — отметила она.

Весной 2024-го стало известно, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на ОИ-2024 более чем от 20 российских волонтеров. «Мы собирались на Олимпиаде работать, а не обсуждать политику», — отреагировали на это добровольцы.

