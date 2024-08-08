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10:50, 8 августа 2024Спорт

Российский волонтер рассказала об отношении к себе на Олимпиаде-2024 в Париже

Волонтер из России Кравчук: негативного отношения к себе на ОИ-2024 не заметила

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Волонтер из России Алина Кравчук рассказала об отношении к себе на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ее цитирует РБК.

Кравчук поделилась, что на турнире не было никаких дополнительных ограничений для россиян, и у нее были такие же условия работы, как у всех. «На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила», — заявила девушка.

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Кравчук добавила, что, когда подавала документы на визу, познакомилась с россиянкой, которая стала волонтером на Олимпийских играх. «В визовом центре Лиза рассказала, что ее выбрали волонтером-водителем в Париже, но потом связь мы потеряли», — отметила она.

Весной 2024-го стало известно, что власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на ОИ-2024 более чем от 20 российских волонтеров. «Мы собирались на Олимпиаде работать, а не обсуждать политику», — отреагировали на это добровольцы.

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      Дарья Коршунова
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