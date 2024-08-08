Шведский пловец отказался участвовать в заплыве в Сене на Олимпиаде-2024

Шведский пловец Юханссон отказался участвовать в заплыве в Сене на ОИ-2024

Шведский пловец Виктор Юханссон заявил о снятии с десятикилометрового заплыва на открытой воде на Олимпиаде в Париже из-за качества воды в Сене. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

По его словам, такую рекомендацию ему дал медицинский штаб Олимпийского комитета Швеции. «После того как мы взвесили их рекомендации и все риски, мы посчитали, что лучшим решением будет отказаться от заплыва», — отметил Юханссон.

Мужской заплыв в соревнованиях на открытой воде запланирован на пятницу, 9 августа. 8 августа состоялись женские соревнования, в которых победила представительница Нидерландов Шерон Ван Рувендаль.

Ранее несколько триатлонистов после заплыва в Сене столкнулись с негативными последствиями. Представительница Казахстана Екатерина Шабалина призналась, что после возвращения домой почувствовала себя плохо и стала принимать антимикробные препараты. У бельгийской триатлонистки Клэр Мишель в больнице обнаружили кишечную палочку.