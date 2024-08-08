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13:07, 8 августа 2024Спорт

Тренера российских синхронисток разочаровала Олимпиада-2024

Тренер российских синхронисток Покровская: уровень команд на Играх разочаровал
Татьяна Покровская

Татьяна Покровская. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оценила уровень команд на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит ТАСС.

«Уровень меня немного разочаровал с учетом того, по каким правилам сейчас существует синхронное плавание. Судя по тому, как выступают китайцы, мы могли бы с ними бороться за первое место», — заявила Покровская. Тренер назвала все остальные команды слабыми.

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По мнению специалиста, олимпийский турнир многое потерял из-за отсутствия россиянок. «Страны этого еще не ощущают, но когда многолетний лидер выбывает, то это не есть хорошо — очень многое теряется», — объяснила она.

Впервые с 2000 года олимпийскими чемпионками стали синхронистки не из России. В групповом упражнении победу на ОИ в Париже одержала сборная Китая, на втором месте остановилась команда США, замкнула тройку призеров Испания.

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