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02:27, 8 августа 2024Спорт

Украина завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде

Украинский боксер Хижняк победил казаха Оралбая и завоевал золото Олимпиады
Александр Хижняк

Александр Хижняк . Фото: Peter Cziborra / Reuters

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В бою за золотую медаль среди спортсменов до 80 килограммов он победил казаха Нурбека Оралбая. Состоявшийся бой стал вторым олимпийским финалом в карьере украинского спортсмена: в Токио он уступил нокаутом, оказавшись в шаге от золота.

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