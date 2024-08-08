Украина завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде

Украинский боксер Хижняк победил казаха Оралбая и завоевал золото Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В бою за золотую медаль среди спортсменов до 80 килограммов он победил казаха Нурбека Оралбая. Состоявшийся бой стал вторым олимпийским финалом в карьере украинского спортсмена: в Токио он уступил нокаутом, оказавшись в шаге от золота.