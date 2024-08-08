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20:15, 8 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии оценили ситуацию в Курской области

Журналист Репке: солдат ВСУ в Курской области ликвидируют ракетами и БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), проникших в Курскую область без прикрытия с воздуха, оперативно ликвидируют ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Ситуацию в зоне боевых действий в регионе оценил журналист из Германии Юлиан Репке в своем аккаунте на платформе X.

«Небольшие группы украинских БМП проехали в сторону Курской области без прикрытия с воздуха, РЭБ или пехоты, чтобы быть ликвидированными российскими беспилотниками и ракетами. Я этого не понимаю. К счастью, я не являюсь вдохновителем этого рискованного решения», — высказался обозреватель.

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Ранее журналист Юлиан Репке и его коллега Филипп Пятов в материале Bild выразили мнение, что атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте с Россией. Обозреватели подчеркнули, что Российская армия добивается «медленных, но стабильных успехов» на фронте.

До этого Юлиан Репке заявил, что ВСУ отправляют переданную им западную технику на уничтожение.

8 августа Минобороны России раскрыло подробности боев с ВСУ в Курской области. В ведомстве сообщили, что Российская армия пресекает попытки прорыва украинских формирований вглубь российских территорий.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.

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      Олег Давыдов
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