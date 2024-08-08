Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 8 августа 2024Россия

В Госдуме ответили на объяснение Украины о целях атаки на Курскую область

Красов: цели Украины в Курской области не являются аргументом для России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov / Telegram / Reuters

Объяснение Киева о том, что целью атаки на Курскую область стала попытка усилить позиции на предполагаемых будущих переговорах, не является аргументом для российской стороны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RTVI, отвечая на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Парламентарий заверил, что Вооруженные силы России «шаг за шагом освобождают русские земли от нацистской чумы». Он выразил уверенность, что «враг будет разбит, и земля наша будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением».

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Ранее Подоляк заявил, что целью атаки на Курскую область стало запугивание населения региона и демонстрация решимости Киева в потенциальных переговорах.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке танков и боевых бронированных машин начали штурм государственной границы России. 7 августа и 8 августа бои продолжились. По последним данным Минобороны России, за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Названа максимально допустимая порция арбуза и дыни в день

      Россиянку заставили извиниться перед мертвым экс-супругом за гневные СМС

      Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

      Звезда «Дневников вампира» рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии

      Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

      В России заявили о бездефицитном бюджете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше