В Госдуме ответили на объяснение Украины о целях атаки на Курскую область

Красов: цели Украины в Курской области не являются аргументом для России

Объяснение Киева о том, что целью атаки на Курскую область стала попытка усилить позиции на предполагаемых будущих переговорах, не является аргументом для российской стороны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RTVI, отвечая на слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Парламентарий заверил, что Вооруженные силы России «шаг за шагом освобождают русские земли от нацистской чумы». Он выразил уверенность, что «враг будет разбит, и земля наша будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением».

Ранее Подоляк заявил, что целью атаки на Курскую область стало запугивание населения региона и демонстрация решимости Киева в потенциальных переговорах.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке танков и боевых бронированных машин начали штурм государственной границы России. 7 августа и 8 августа бои продолжились. По последним данным Минобороны России, за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.