Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
0:1
2-й сет
live
Алехандро Давидович-Фокина
Монреаль
Магдалена Френх
1:0
2-й сет
live
Диана Шнайдер
Торонто
Томас Мартин Этчеверри
Сегодня
19:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Монреаль
Маттео Арнальди
Сегодня
19:30 (Мск)
Карен Хачанов
Монреаль
Египет U23
0:2
2-й тайм
live
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
Франция
25:28
2-я четверть
live
Германия
Олимпийские игры (м)|1/2 финала
Моюка Учижима
Сегодня
19:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Торонто
ПСЖ
Перенесён
Монако
Суперкубок Франции 2024|Финал
18:53, 8 августа 2024Спорт

В МОК высказались о состоянии потерявшего сознание на ОИ рекордсмена мира

В МОК заявили, что потерявший сознание легкоатлет Гирма чувствует себя хорошо

Фото: Lui Siu Wai / Globallookpress.com

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о состоянии эфиопского легкоатлета Ламехи Гирмы, потерявшего сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит Le Parisien.

Адамс отметил, что со спортсменом все в порядке. «Мы надеемся, что он сможет быстро восстановиться. Никому не нравится видеть подобные падения», — сказал он.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Инцидент произошел 7 августа. Спортсмен задел ногой барьер и упал, после чего не смог подняться и завершить забег. Его унесли со стадиона на носилках.

Гирма — действующий обладатель мирового рекорда на дистанции. Его результат составляет 7 минут 52,11 секунды. На счету спортсмена также серебро Игр-2020 в Токио.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

      Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

      Российский губернатор лично отправился уговаривать жителей покинуть приграничное село

      Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

      В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

      Путешественники испугались ездить в охваченную протестами туристофобов страну Европы

      На Украине ограничат электроснабжение промышленности и бизнеса

      Жители курского приграничья рассказали о бегстве из-под обстрелов

      Дачникам назвали способ платить меньше налогов

      Хуситы сообщили об ударах США и Британии по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше