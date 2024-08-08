В МОК высказались о состоянии потерявшего сознание на ОИ рекордсмена мира

В МОК заявили, что потерявший сознание легкоатлет Гирма чувствует себя хорошо

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о состоянии эфиопского легкоатлета Ламехи Гирмы, потерявшего сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Играх-2024 в Париже. Его слова приводит Le Parisien.

Адамс отметил, что со спортсменом все в порядке. «Мы надеемся, что он сможет быстро восстановиться. Никому не нравится видеть подобные падения», — сказал он.

Инцидент произошел 7 августа. Спортсмен задел ногой барьер и упал, после чего не смог подняться и завершить забег. Его унесли со стадиона на носилках.

Гирма — действующий обладатель мирового рекорда на дистанции. Его результат составляет 7 минут 52,11 секунды. На счету спортсмена также серебро Игр-2020 в Токио.