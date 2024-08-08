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13:21, 8 августа 2024Экономика

В России заявили о готовности к возможной остановке торгов юанем

Скворцов: Сбербанк готов к возможной остановке торгов юанем на Мосбирже

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Сбербанк разработал план на случай возможной остановки торгов юанем на Мосбирже. О готовности к такому сценарию заявил глава финансового блока Тарас Скворцов, его слова приводит РБК.

В случае возможного прекращения торгов юанем в России у клиентов «Сбера» сохранится возможность работы с иностранной валютой.

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«Альтернативный план у нас на такую ситуацию есть. Я думаю, что так или иначе клиентам мы предоставим опции, как можно работать с иностранной валютой даже при таком тяжелом сценарии», — подчеркнул он.

В середине июля российские экспортеры пожаловались, что на фоне расширения санкций США проводить платежи в Китай стало практически невозможно. Торговлю с КНР сравнили с азартной игрой, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются, даже если были совершены в юанях.

Отвечая на вопрос о возможности попадания российской экономики в финансовую блокаду, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что у многих стран есть потребность торговать с Россией, поэтому они найдут способ проводить платежи. Власти при этом рассматривают разные рисковые сценарии относительно судьбы трансграничных платежей и готовятся к разным ситуациям, пообещала она.

Ряд аналитиков отмечает, что из-за ухудшения ситуации с платежами с китайскими банками из-за страха подпасть под вторичные санкции и несоответствия между предложением и спросом юаней на рынке, в России возник дефицит ликвидности этой валюты. Проблема является хронической и объясняется тем, что отечественный бизнес получает китайскую валюту в основном от торговли, а банки КНР практически не предоставляют ее российским компаниям.

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      Вячеслав Агапов
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