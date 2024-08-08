В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, поступило несколько сообщений о разрушении инфраструктурных объектов.
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Ранее объект критической инфраструктуры был поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом не уточнялось, о каком именно предприятии идет речь. Утром 7 августа глава Хмельницкой администрации Сергей Тюрин рассказал о повреждении объекта в результате удара. По его словам, обломки попали в резервуары для хранения и помещения цеха. На место были вызваны соответствующие службы.