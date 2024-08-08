Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область детей

Детский омбудсмен Листопадова: при атаке на Курскую область пострадали 9 детей

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область детей выросло. Об этом в Telegram-канале сообщила детский омбудсмен региона Наталья Листопадова.

По словам уполномоченного по правам ребенка, пострадали девять несовершеннолетних.

«Один ребенок направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — институт В. М. Рошаля, остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске», — рассказала омбудсмен.

Ранее сообщалось о шести пострадавших детях.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. К боям подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».