Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область детей

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область детей выросло. Об этом в Telegram-канале сообщила детский омбудсмен региона Наталья Листопадова.
По словам уполномоченного по правам ребенка, пострадали девять несовершеннолетних.
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«Один ребенок направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — институт В. М. Рошаля, остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске», — рассказала омбудсмен.
Ранее сообщалось о шести пострадавших детях.
В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. К боям подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».