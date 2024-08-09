Сенатор Джабаров назвал реваншизмом появление техники ФРГ в Курской области

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на появление немецких танков в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал эту ситуацию реваншизмом со стороны ФРГ.

Ранее председатель комитета бундестага по вопросам обороны от парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что ВСУ могут использовать немецкие танки на территории России. По его словам, территории как Украины, так и России являются зоной боевых действий, поэтому применение западной военной техники Киевом на российской территории якобы «соотносится с положениями международного права».

«Реваншизм в Германии полностью набрал скорость. Немцы, по-моему, забыли все уроки как Первой, так и Второй мировой войны. Под Курском мы сожгли немало немецких танков. За это придется им ответить. Немцы не оценили того шанса, который предоставил им в свое время Советский Союз, когда сохранил их, не дал развалить его. За это нам немцы отплатили вот такой "благодарностью"», — отметил Джабаров.

По мере уничтожения этого оружия немецкий народ начнет прозревать и поймет, что его опять начинают втягивать в авантюру, которая может трагически закончиться для этого народа. Жаль, что история немцев ничему не научила Владимир Джабаров первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Позднее кабмин Германии ушел от вопроса о применении немецкого оружия ВСУ в Курской области. При этом в правительстве ФРГ подчеркнули, что не располагали данными о применении украинскими войсками оружия в Курской области, но приняли их к сведению.