Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 9 августа 2024Россия

В России отреагировали на появление немецкой техники в Курской области

Сенатор Джабаров назвал реваншизмом появление техники ФРГ в Курской области
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на появление немецких танков в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал эту ситуацию реваншизмом со стороны ФРГ.

Ранее председатель комитета бундестага по вопросам обороны от парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что ВСУ могут использовать немецкие танки на территории России. По его словам, территории как Украины, так и России являются зоной боевых действий, поэтому применение западной военной техники Киевом на российской территории якобы «соотносится с положениями международного права».

«Реваншизм в Германии полностью набрал скорость. Немцы, по-моему, забыли все уроки как Первой, так и Второй мировой войны. Под Курском мы сожгли немало немецких танков. За это придется им ответить. Немцы не оценили того шанса, который предоставил им в свое время Советский Союз, когда сохранил их, не дал развалить его. За это нам немцы отплатили вот такой "благодарностью"», — отметил Джабаров.

По мере уничтожения этого оружия немецкий народ начнет прозревать и поймет, что его опять начинают втягивать в авантюру, которая может трагически закончиться для этого народа. Жаль, что история немцев ничему не научила

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Позднее кабмин Германии ушел от вопроса о применении немецкого оружия ВСУ в Курской области. При этом в правительстве ФРГ подчеркнули, что не располагали данными о применении украинскими войсками оружия в Курской области, но приняли их к сведению.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

      Обнаружены сотни двойных астероидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше