Еще в одном обстреливаемом ВСУ российском регионе запретили массовые мероприятия

В Краснодарском крае, обстреливаемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), запретили массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
При этом ограничения не помешают провести в регионе спортивные мероприятия, которые пройдут в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности, а также массовые мероприятия, проведение которых согласовали со специально созданными в муниципалитетах рабочими группами, в состав которых входят представители правоохранительных органов.
«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — считают в областной администрации.
Ранее в Курской области, которая трое суток находится под ударом ВСУ, отменили все массовые мероприятия. В Липецкой области после массированной атаки беспилотников также отменили все развлекательные мероприятия.