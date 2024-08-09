Еще в одном обстреливаемом ВСУ российском регионе запретили массовые мероприятия

В Краснодарском крае запретили мероприятия с участием более 1 тысячи человек

В Краснодарском крае, обстреливаемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), запретили массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

При этом ограничения не помешают провести в регионе спортивные мероприятия, которые пройдут в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности, а также массовые мероприятия, проведение которых согласовали со специально созданными в муниципалитетах рабочими группами, в состав которых входят представители правоохранительных органов.

«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — считают в областной администрации.

Ранее в Курской области, которая трое суток находится под ударом ВСУ, отменили все массовые мероприятия. В Липецкой области после массированной атаки беспилотников также отменили все развлекательные мероприятия.