Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 9 августа 2024Россия

Еще в одном обстреливаемом ВСУ российском регионе запретили массовые мероприятия

В Краснодарском крае запретили мероприятия с участием более 1 тысячи человек

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае, обстреливаемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), запретили массовые мероприятия с участием более одной тысячи человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

При этом ограничения не помешают провести в регионе спортивные мероприятия, которые пройдут в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности, а также массовые мероприятия, проведение которых согласовали со специально созданными в муниципалитетах рабочими группами, в состав которых входят представители правоохранительных органов.

«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», — считают в областной администрации.

Ранее в Курской области, которая трое суток находится под ударом ВСУ, отменили все массовые мероприятия. В Липецкой области после массированной атаки беспилотников также отменили все развлекательные мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо все вырубать». ВСУ могли получить доступ к дорожным камерам Курской области для слежки за российскими военными

      Домохозяйкам посоветовали залить стиральную машину уксусом

      Бывшая российская гимнастка выиграла золото Олимпийских игр

      Незаконно находящихся в России мигрантов нашли во время проверки общежитий и складов

      В ООН сравнили действия ВСУ в Курской области с терактами «Исламского государства»

      Россиянка отобрала квартиру у москвича с помощью фотошопа

      Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном боди

      Еще в одном обстреливаемом ВСУ российском регионе запретили массовые мероприятия

      Гарик Харламов описал жизнь в США словами «другой мир»

      Глава МОК сделал заявление о допуске проваливших гендерный тест боксерш

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше