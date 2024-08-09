«Газель» взорвалась возле заправки в Дагестане

Баллон с метаном взорвался в «Газели» у заправки в Махачкале, есть пострадавшие

Баллон с метаном взорвался в «Газели» возле автозаправки в дагестанской Махачкале, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, все произошло перед въездом в поселок Шамхал. В результате взрыва в фуре пострадали два человека, еще одного спасти не удалось.

Раненых доставили в больницу Вишневского. На месте начали работу оперативные службы.

До этого сообщалось, что в подмосковных Люберцах из-за жары взорвалась машина с семьей внутри.

Еще раньше в Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части. Тогда автомобиль задымился на ходу. Когда офицер покинул салон, прогремел взрыв. Мужчина не пострадал.