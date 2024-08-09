Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 10 августа 2024Мир

Одну из стран Евросоюза обвинили в ущемлении прав украинских беженцев

В Европарламенте Венгрию обвинили в ущемлении прав украинских беженцев

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинила Венгрию в ущемлении прав украинских беженцев из-за нового указа, ограничивающего право украинцев на проживание на территории Венгрии. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Украинские беженцы из районов Украины, где нет боевых действий, больше не будут иметь права на получение государственного жилья с 21 августа 2024 года. В результате большинство украинцев, которые в настоящее время ищут временную защиту в Венгрии, будут ограничены в правах, а те, кто в настоящее время пользуется статусом временной защиты на основании Директивы о временной защите (TPD), столкнутся с неопределенностью относительно того, будет ли у них по-прежнему крыша над головой», — говорится в их обращении.

В связи с этим члены ЕП спрашивают у Еврокомиссии о правомерности действий венгерского правительства в рамках закона Евросоюза (ЕС). «Какие срочные действия будут предприняты до 21 августа 2024 года для обеспечения (...) того, чтобы украинцы, ищущие или пользующиеся статусом временной защиты в Венгрии, по-прежнему имели доступ к жилью?» — спросили они.

В июне суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев. По мнению суда, Венгрия нарушает единство сообщества, так как не позволяет беженцам оставаться на территории страны до окончательного выяснения их правового статуса.

Материалы по теме:
«Эти парни будут диктовать свои правила» Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
«Эти парни будут диктовать свои правила»Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
17 января 2023
«Никто не знает, сколько их будет» Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
«Никто не знает, сколько их будет»Поток беженцев с Украины усиливается. Как в Европе готовятся к новой волне миграции?
26 декабря 2022
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в связи с этим заявил, что Венгрия отказывается реагировать на финансовый шантаж Евросоюза и не будет корректировать свою миграционную политику. «Нормальный суд никогда бы не вынес такое решение», — заявлял политик.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?

      В Бразилии объявили траур в память о жертвах авиакатастрофы

      В России анонсировали рост цен на ноутбуки к сентябрю

      В России назвали способ пресечь новые нападения на страну

      Россиянам рассказали о возможности получать двойную пенсию

      Мэр Суджи прокомментировал слова украинской стороны о захвате города

      На Украине раскрыли причину атаки на Курскую область

      Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

      Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей

      В Германии подняли вопрос о злоупотреблении немецкими пособиями со стороны украинцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше