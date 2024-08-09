Одну из стран Евросоюза обвинили в ущемлении прав украинских беженцев

В Европарламенте Венгрию обвинили в ущемлении прав украинских беженцев

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинила Венгрию в ущемлении прав украинских беженцев из-за нового указа, ограничивающего право украинцев на проживание на территории Венгрии. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Украинские беженцы из районов Украины, где нет боевых действий, больше не будут иметь права на получение государственного жилья с 21 августа 2024 года. В результате большинство украинцев, которые в настоящее время ищут временную защиту в Венгрии, будут ограничены в правах, а те, кто в настоящее время пользуется статусом временной защиты на основании Директивы о временной защите (TPD), столкнутся с неопределенностью относительно того, будет ли у них по-прежнему крыша над головой», — говорится в их обращении.

В связи с этим члены ЕП спрашивают у Еврокомиссии о правомерности действий венгерского правительства в рамках закона Евросоюза (ЕС). «Какие срочные действия будут предприняты до 21 августа 2024 года для обеспечения (...) того, чтобы украинцы, ищущие или пользующиеся статусом временной защиты в Венгрии, по-прежнему имели доступ к жилью?» — спросили они.

В июне суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев. По мнению суда, Венгрия нарушает единство сообщества, так как не позволяет беженцам оставаться на территории страны до окончательного выяснения их правового статуса.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш в связи с этим заявил, что Венгрия отказывается реагировать на финансовый шантаж Евросоюза и не будет корректировать свою миграционную политику. «Нормальный суд никогда бы не вынес такое решение», — заявлял политик.