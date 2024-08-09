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17:33, 9 августа 2024Экономика

Критическая ситуация сложилась в одной из арабских стран

Министр финансов Ливана: в стране сложилась хрупкая и опасная ситуация

Фото: Hussein Malla / AP

Экономическое состояние Ливана стало критическим и требует применения чрезвычайных мер. Об этом заявил министр финансов этой страны Амин Салями. Его цитируют РИА Новости.

Он оценил положение дел как очень «хрупкое и опасное». Затягивание и расширение войны на юге погружает ливанскую экономику все глубже в неизвестность. По словам Салями, она полностью истощена, особенно если речь идет о государственном секторе.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по Ливану. В этот раз по району Джуайи на юге этой страны. Кроме того, были атакованы военные объекты шиитского движения в районе Айтаруна.

В конце июля власти Ливана заявили, что не хотят войны с Израилем и надеются на дипломатическое урегулирование противоречий.

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      Кирилл Луцюк
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