Назвавшая себя матерью детей Дурова высказалась о его участии в донорской программе

Подруга Дурова Болгар заявила, что знала о его участии в донорской программе

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его детей, высказалась об участии предпринимателя в донорской программе. Ее комментарий передает РИА Новости.

«Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным. Я знала о донорской программе Павла [Дурова], он рассказывал мне о ней», — заявила Болгар. По словам подруги бизнесмена, она ничего не имела против его участия в ней, поскольку донорство было анонимным.

Болгар добавила, что решение предпринимателя стать донором спермы никак не сказывалось на их отношениях и атмосфере в семье до того момента, пока Дуров не сделал публичное заявление.

Ранее Болгар сообщила, что Дуров указан в официальных документах ее детей в графе «отец». Она также рассказала, что дети носят фамилию основателя Telegram.

В конце июля Болгар дала интервью, в котором заявила, что является матерью троих детей Дурова. Как уточнила подруга бизнесмена, она не состояла с ним в официальном браке на момент рождения детей. Вскоре после этого Дуров признался, что у него более 100 биологических детей благодаря донорству спермы.