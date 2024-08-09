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12:38, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Назвавшая себя матерью детей Дурова высказалась о его участии в донорской программе

Подруга Дурова Болгар заявила, что знала о его участии в донорской программе

Фото: Albert Gea / Reuters

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его детей, высказалась об участии предпринимателя в донорской программе. Ее комментарий передает РИА Новости.

«Мы все свободные люди и вольны поступать так, как считаем нужным. Я знала о донорской программе Павла [Дурова], он рассказывал мне о ней», — заявила Болгар. По словам подруги бизнесмена, она ничего не имела против его участия в ней, поскольку донорство было анонимным.

Болгар добавила, что решение предпринимателя стать донором спермы никак не сказывалось на их отношениях и атмосфере в семье до того момента, пока Дуров не сделал публичное заявление.

Ранее Болгар сообщила, что Дуров указан в официальных документах ее детей в графе «отец». Она также рассказала, что дети носят фамилию основателя Telegram.

В конце июля Болгар дала интервью, в котором заявила, что является матерью троих детей Дурова. Как уточнила подруга бизнесмена, она не состояла с ним в официальном браке на момент рождения детей. Вскоре после этого Дуров признался, что у него более 100 биологических детей благодаря донорству спермы.

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      Олег Давыдов
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