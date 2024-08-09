Назвавшая себя матерью детей Дурова подтвердила его отцовство

Подруга Дурова Ирина Болгар: Павел записан в графе «отец» в документах детей

Подруга основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, назвавшая себя матерью его детей, сообщила, что Дуров указан в официальных документах троих ее детей в графе «отец». Об этом она рассказала РИА Новости.

Она отметила, что дети носят фамилию Дурова. Кроме того, о родстве с основателем популярного мессенджера знают все одноклассники в школе, добавила она.

Ранее Болгар заявила, что родила от медиамагната двух сыновей и дочь. По ее словам, она познакомилась с Дуровым летом 2012 года. «С начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей», — написала она. При этом она уточнила, что их брак не был зарегистрирован. Сам Дуров признался, что стал отцом более 100 биологических детей из-за донорства спермы.