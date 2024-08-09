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12:33, 9 августа 2024Россия

Мэр рассказал про обстановку в городе-спутнике Курской АЭС

Мэр Курчатова Корпунков: ситуация напряженная, но все службы работают штатно

Фото: Иван Гущин / ТАСС

Мэр Курчатова Игорь Корпунков заявил, что все местные службы и предприятия работают в штатном режиме. Об этом глава города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС) сообщил в Telegram.

Корпунков подчеркнул, что боевые действия идут в нескольких десятках километров от границ города. «Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации, — рассказал он. — Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле».

Мэр призвал горожан не поддаваться панике и информационным провокациям.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают ресурсами для захвата Курской АЭС. По его словам, действиями в Курской области Украина пытается «навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать».

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Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По последним данным Минобороны России, Киев потерял на курском направлении до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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