Мэр рассказал про обстановку в городе-спутнике Курской АЭС

Мэр Курчатова Корпунков: ситуация напряженная, но все службы работают штатно

Мэр Курчатова Игорь Корпунков заявил, что все местные службы и предприятия работают в штатном режиме. Об этом глава города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС) сообщил в Telegram.

Корпунков подчеркнул, что боевые действия идут в нескольких десятках километров от границ города. «Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации, — рассказал он. — Я лично нахожусь в городе, на рабочем месте, ситуацию держу на контроле».

Мэр призвал горожан не поддаваться панике и информационным провокациям.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают ресурсами для захвата Курской АЭС. По его словам, действиями в Курской области Украина пытается «навести максимальную шумиху и попытаться каким-то образом хотя бы что-то сторговать».

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По последним данным Минобороны России, Киев потерял на курском направлении до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.