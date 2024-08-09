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17:05, 9 августа 2024Россия

Минобороны России показало ночной удар по плывущим к Крыму морским дронам ВСУ

Минобороны России показало уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На записи средств объективного контроля, сделанной в ночное время, видны удары по морским дронам и их последующая детонация.

До этого в ведомстве отчитались, что всего в ночь на 9 августа российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ, направлявшихся в сторону Крыма.

9 августа Минобороны также опубликовало кадры сброса с бомбардировщика Су-34 трехтонной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции на скопление техники и живой силы ВСУ в пункте временной дислокации в Сумской области Украины.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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