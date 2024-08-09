Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:13, 9 августа 2024Наука и техника

Созданы сосуды для искусственных сердец

Advanced Materials: разработан новый метод печати кровеносных сосудов

Изображение: Pixabay

Ученые Гарвардского университета и Школы инженерии и прикладных наук Джона А. Полсона (SEAS) разработали новый метод создания искусственных сосудистых сетей для создания функциональных человеческих тканей. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Исследователи разработали метод 3D-печати, который позволяет создать сосудистые сети с многослойной структурой, напоминающей естественные кровеносные сосуды человека. Эти сети состоят из оболочки, сделанной из гладкомышечных и эндотелиальных клеток, окружающих полое ядро, через которое может течь жидкость.

Метод, названный коаксиальным SWIFT (co-SWIFT), воспроизводит многослойную архитектуру, обнаруженную в нативных кровеносных сосудах. Его ключевой особенностью является использование двух разных типов чернил: коллагеновые чернила для оболочки и желатиновые чернила для ядра. Эти чернила позволяют создать сложные разветвленные сети сосудов, которые могут быть встроены в ткань человеческого сердца.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Молекулы будущего. В России нашли способ упростить борьбу с раком. Как он работает?
Молекулы будущего.В России нашли способ упростить борьбу с раком. Как он работает?
25 сентября 2021

Команда напечатала сосудистые сети в недавно созданной матрице uPOROS, состоящей из пористого материала на основе коллагена, который воспроизводит плотную волокнистую структуру живой мышечной ткани. После печати матрицу нагревали, что приводило к сшивке коллагена и чернил оболочки, а также расплавлению желатина, что позволило создать открытую сосудистую сеть.

Далее ученые повторили процесс печати, используя гладкомышечные клетки для оболочки сосудов и эндотелиальные клетки для внутренней поверхности, чтобы создать биомиметические сосуды в живой сердечной ткани. После перфузии эндотелиальных клеток внутрь оболочек в течение семи дней сосуды продемонстрировали снижение проницаемости и здоровое функционирование клеток.

Живая сердечная ткань, в которой была распечатана система сосудов, изготавливалась из сотни тысяч строительных блоков органов сердца (OBB) — крошечных сфер, образованных бьющимися клетками человеческого сердца. Эти блоки были спрессованы в плотную клеточную матрицу. После пяти дней перфузии сердечные начали биться OBB синхронно, что свидетельствовало о здоровой и функциональной сердечной ткани.

В будущей работе ученые планируют создать самоорганизующиеся сети капилляров и интегрировать их с сетями кровеносных сосудов, напечатанными на 3D-принтере. По задумке исследователей, это позволит более полно воспроизвести структуру кровеносных сосудов человека в микромасштабе и улучшить функции выращенных в лаборатории тканей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Российский солдат обвинил «Ахмат» в укрывательстве за спинами срочников и извинился

      Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа

      Призер Олимпиады-2024 потеряла сознание во время пресс-конференции

      Созданы сосуды для искусственных сердец

      Толпа туристов устроила массовую драку в Таиланде и попала на видео

      Прокат самокатов и велосипедов подорожал

      Давшего показания на Шамарина генерала Минобороны России вернули в колонию

      Совет командиров ЧВК «Вагнер» сделал заявление о вторжении ВСУ в Курскую область

      Вокалист «На-На» призвал жаловаться на выступающих пьяными артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше