Регулятор оценил ситуацию на рынке наличной иностранной валюты

ЦБ: ситуация на рынке наличной иностранной валюты нормализовалась

Ситуация на рынке наличной иностранной валюты вернулась к тому, что наблюдалось в январе-мае 2024 года. Об этом сообщается в «Обзоре финансовых рисков» за июль этого года, подготовленном Банком России.

Согласно обзору, ситуация нормализовалась. В середине июня спреды (разницы между лучшими ценами покупки и продажи) на покупку-продажу наличной валюты в банках расширялись. Но в июле начали сужаться. К концу второго месяца лета спреды на покупку и продажу долларов и евро опустились до тех уровней, которые наблюдались в январе-мае 2024 года. Для американской и европейской валюты они составили 2,57 и 2,84 рубля соответственно.

Кроме того, регулятор объяснил, чем был вызван повышенный спрос на валютную ликвидность в начале месяца. В этот период кратковременно меняется структура на рынке из-за операций отдельных кредитных организаций. После ситуация пришла в норму, а среднедневной объем предоставленных регулятором средств сократился до 3,4 миллиарда юаней.

Ранее аналитик фондового рынка Алина Попцова заявила, что покупка валюты дает возможность защититься от рисков девальвации. Еще один способ — приобрести локальные облигации, номинированные в иностранных валютах.

Также есть данные, что из-за увеличившегося спроса на покупку юаней в России образовался дефицит ликвидности.