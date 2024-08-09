Российский регион третий раз за год увеличил выплату за подписание контракта с Минобороны

Краснодарский край увеличил выплату за подписание контракта с МО РФ до 1,2 млн

Краснодарский край третий раз за год увеличил выплату за подписание контракта с Минобороны России (МО РФ). На сегодняшний день единовременная региональная выплата составляет 1,2 миллиона рублей. Соответствующее решение принял губернатор Вениамин Кондратьев.

1 августа президент России Владимир Путин своим указом увеличил размер единовременной выплаты военнослужащим, заключающим контракт для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине, до 400 тысяч рублей.

«Таким образом, боец, отправляясь из Краснодарского края на СВО по контракту, теперь единовременно может получить до 1,9 миллиона рублей», — уточнили в администрации российского региона.

Кроме того, сообщается, что муниципалитеты Краснодарского края единовременно выплачивают контрактникам от 200 до 300 тысяч рублей.

Как уточнили в администрации края, речь идет о бойцах СВО, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт с Минобороны и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее власти нескольких российских регионов увеличили размер единовременной выплаты контрактникам. В частности, в Москве бойцам при поступлении на службу будут выплачивать 1,9 миллиона рублей.