Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 9 августа 2024Россия

Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

Движение по внутренней стороне 53-го км МКАД затруднено из-за ДТП

Фото: АГН «Москва»

Движение на внутренней стороне 53-го км МКАД затруднено из-за аварии с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На месте работают городские оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. «Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — сказано в сообщении.

Авария на МКАД произошла утром 9 августа. По предварительным данным, столкнулись не менее шести автомобилей. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ

      Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

      В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

      Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

      Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

      Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

      44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

      Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

      Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше