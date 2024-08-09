Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

Движение по внутренней стороне 53-го км МКАД затруднено из-за ДТП

Движение на внутренней стороне 53-го км МКАД затруднено из-за аварии с участием шести автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На месте работают городские оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. «Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — сказано в сообщении.

Авария на МКАД произошла утром 9 августа. По предварительным данным, столкнулись не менее шести автомобилей. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадал. Инцидент попал на видео.