США ввели санкции против белорусских граждан и компаний

Минфин США ввел санкции против 19 граждан и 14 компаний Белоруссии

США ввели санкции против 33 белорусских граждан и компаний. Об этом со ссылкой на данные американского Минфина сообщает ТАСС.

Всего под новые ограничения попали 19 физических и 14 юридических лиц. Среди компаний рестрикции ввели против авиакомпаний «Белканто» и «Рада», завода «Легмаш» и конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты». Кроме того, санкции затронули и самолет, который якобы связан с президентом республики Александром Лукашенко.

Ранее стало известно, что помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. По словам представителя Анкары, американский чиновник требовал от них усерднее работать над ограничением торговли чипами американского производства и другими запчастями, которые могут быть востребованы в России.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также пожаловался, что страны Центральной Азии оказались заложниками санкций Запада. По его словам, из-за ограничений были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки, заметно увеличились логистические издержки, выросло инфляционное давление, а возможности на мировом рынке капитала сократились. На фоне усиления протекционизма и создания все новых барьеров в международной торговле бывшие республики СССР оказались заложниками санкционной политики, подчеркнул он.