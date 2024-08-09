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16:11, 9 августа 2024Силовые структуры

Суды приграничных районов Курской области переехали в областной центр

Суды приграничных районов Курской области работают в областном центре

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суды приграничных районов Курской области продолжают работать, несмотря на сложную обстановку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Слушания по делам проводятся в Курске: Беловский и Глушковский районные суды переехали в Кировский районный суд Курска на улице Республиканская, 42 В; Суджанский и Большесолдатский районные суды теперь работают в здании Курского районного суда на улице Горького, 55 А; Рыльский и Льговский районные суды — в Ленинском районном суде Курска на улице Ленина,108; Хомутовский, Кореневский районные суды и Курчатовский городской суд — в Промышленном районном суде Курска на улице Энергетиков-2, 19.

В пресс-службе отметили, что прием заявлений граждан и организаций в Курчатовский городской суд ведется непосредственно в его здании в городе Курчатов на улице Космонавтов,1.

Минобороны наращивает силы в приграничье, где продолжаются активные боевые действия с украинскими формированиями. Российская армия наносит удары, пресекая на территории Суджанского и Кореневского районов попытки ВСУ продвинуться вглубь региона.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который на данный момент сильно поврежден.

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      Любовь Ширижик
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