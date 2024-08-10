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00:10, 10 августа 2024Россия

10 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Karsten Füllhaas / Unsplash

10 августа в мире отмечают День льва и День видеоблогера. В США в это день устраивают гаражные распродажи, а в Эквадоре праздную День независимости. У православных христиан сегодня— День Смоленской иконы Божией Матери. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 10 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день льва

Праздник был учрежден крупнейшим в мире аккредитованным заповедником, посвященным большим кошкам Big Cats Rescue. Главная цель — обратить внимание общественности на сокращение популяции львов.

По данным Оксфордского университета, дикие львы в Африке исчезли с 95 процентов своего исторического ареала обитания. В числе главных угроз для царя зверей — неконтролируемая охота и сокращение пригодных для жизни территорий.

Фото: Rudi De Meyer / Unsplash

День видеоблогера

Праздник учредили в 2018 году благодаря успеху фестиваля Summer in the City. Это крупное мероприятие для видеоблогеров впервые провели в Великобритании с целью объединить творческое сообщество. Сегодня подобные фестивали проводятся в разных уголках планеты: помимо концертов и развлекательных мероприятий, там организуют профессиональные встречи для обмена опытом и секретами успешного блога.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 августа

  • День гиревого спорта;
  • День попутного ветра;
  • День огня в Латвии;
  • День независимости в Эквадоре;
  • День гаражной распродажи в США.

Какой церковный праздник сегодня

День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрией» (Путеводительницей)

Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, эту икону написал евангелист Лука еще при жизни Девы Марии. Также есть предположение, что образ был создан по просьбе антиохийского правителя. Со временем святыню перенесли из Антиохии в Иерусалим, а оттуда в Константинополь.

В 1046 году греческий император Константин Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с сыном Ярослава Мудрого. Позже святыня по наследству перешла к внуку прославленного князя — Владимиру Мономаху, который перенес икону в Смоленскую соборную церковь.

Чудотворный образ был настолько почитаем, что с течением времени появилось множество списков. Например, считается, что копия 1602 года восприняла благодатную силу святыни — в день Бородинской битвы этот образ обносили вокруг Китай-города и кремлевских стен, а затем отправляли к раненым в госпитали. Христиане верят, что молитвы перед этой и другими чудотворными иконами Богородицы помогли приблизить победу над Наполеоном.

День памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

Фото: Public domain / Wikipedia

Святые апостолы от 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен считаются первыми диаконами христианской Церкви, избранными на служение 12 учениками Христа. Их вспоминают в один день, хотя святые закончили земной путь в разное время в разных местах.

В начале пути святой Прохор сопровождал апостола Петра, а после Успения Богородицы помогал в трудах Иоанну Богослову. Именно Прохор записал Откровение Божие о конечной судьбе мира, явленное Иоанну. Позже он проповедовал среди язычников в Антиохии, где и принял мученичество. Тимон же пострадал от иудеев и язычников, будучи епископом в Аравии, Никанор также принял мученичество от неверующих, а Пармен проповедовал в Македонии и завершил земной путь после тяжелой болезни.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 августа

  • День памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского;
  • День памяти святых Тамбовской митрополии;
  • День памяти мученика Иулиана Далматского;
  • День памяти мученика Евстафия Анкирского;
  • День памяти мученика Акакия Апамейского;
  • День памяти преподобного Павла Ксиропотамского.

Приметы на 10 августа

  • Нельзя ходить за грибами в плохом настроении — вернешься с пустой корзиной;
  • Брак, заключенный в этот день, обречен на измены;
  • Обсуждать с друзьями и коллегами свои доходы — к бедности;
  • Иней 10 августа предвещает раннюю и суровую зиму;
  • Звезды ярко мерцают, а на утреннем небе тучи — к грозе.

Кто родился 10 августа

Антонио Бандерас

Фото: Fred Prouser / Reuters

Антонио Бандерас (64 года) — испанский актер и кинорежиссер, прославившийся благодаря картинам «Маска Зорро», «Отчаянный» и «Дети шпионов». Кроме того, актер снимался в фильмах: «Интервью с вампиром», «Кожа, в которой я живу», «Держи ритм и других». Также он озвучил Кота в сапогах в серии мультфильмов о Шреке.

Вениамин Смехов

Вениамин Смехов (84 года) — советский и российский актер, режиссер, сценарист, и телеведущий. Широкую известность получил после выхода музыкально-приключенческого фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера», в котором сыграл одну из ключевых ролей — королевского мушкетера Атоса. В настоящее время артист продолжает творческую карьеру.

Кто еще родился 10 августа

  • Александр Адабашьян (79 лет) — советский и российский кинодраматург, художник-постановщик и актер;
  • Андрей Краско (1957-2006) — российский актер и телеведущий;
  • Михаил Зощенко (1894-1958) — советский писатель, классик русской литературы;
  • Анри Нестле (1814-1890) — швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle.

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      Юлия Анасян
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