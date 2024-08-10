Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей

Адвокат Кудымов: двое фигурантов дела генерала Шамарина находятся под стражей

Двое обвиняемых по делу заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — Алексей Высокой и Елена Гришина — находятся под стражей, несмотря на явку с повинной, рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов Кирилл Кудымов.

«Высоков и Гришина, несмотря на все усилия защитников, находятся в СИЗО. Мера пресечения им смягчена не была», — отметил он.

Как указывает агентство, по мнению следствия, Высоков и Гришина, находясь на свободе, могут скрыться или воздействовать на свидетелей. Защита же с этими доводами не согласна и считает, что обвиняемых следует перевести под домашний арест.

Накануне стало известно о том, что 2-й западный военный суд оставил под стражей Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на общую сумму в 32 миллиона рублей. Так, была отклонена жалоба на постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля, который продлил срок меры пресечения офицеру до 21 октября.

Помимо того, стало известно, что двое фигурантов уголовного дела в отношении Шамарина признали вину и написали явку с повинной.

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получал взятки от руководства завода за покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны.