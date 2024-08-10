Артем Дзюба закрыл долги

Футболист Артем Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости

Российский футболист Артем Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсмен заплатил шесть тысяч рублей. Причиной стало повышенное количество публикаций в СМИ.

Ранее стало известно, что Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД за последние 10 месяцев. В списке присутствовали штрафы, которые были выписаны с помощью средств фото- и видеофиксации на автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на игрока с октября 2023 года. Протоколы составлены за превышение скорости, нарушение разметки, езду с непристегнутым ремнем безопасности.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. С этого момента 35-летний футболист находится без клуба.

