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09:46, 10 августа 2024Спорт

Артем Дзюба закрыл долги

Футболист Артем Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский футболист Артем Дзюба закрыл все долги по штрафам за превышение скорости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсмен заплатил шесть тысяч рублей. Причиной стало повышенное количество публикаций в СМИ.

Ранее стало известно, что Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД за последние 10 месяцев. В списке присутствовали штрафы, которые были выписаны с помощью средств фото- и видеофиксации на автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, зарегистрированный на игрока с октября 2023 года. Протоколы составлены за превышение скорости, нарушение разметки, езду с непристегнутым ремнем безопасности.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. С этого момента 35-летний футболист находится без клуба.

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      Анастасия Борисова
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