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16:32, 10 августа 2024Спорт

Боксерша оценила поражение от провалившей гендерный тест соперницы в финале Олимпиады

Боксерша Лю после поражения от провалившей гендерный тест Халиф: я рада за нее
Ян Лю

Ян Лю. Фото: Du Yu / Globallookpress.com

Китайская боксерша Ян Лю оценила поражение от провалившей гендерный тест алжирской соперницы Иман Хелиф в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка заявила, что рада за соперницу. «Я уважаю всех и даже буду учиться у нее — с точки зрения бокса», — подчеркнула она.

В финальном поединке Олимпиады-2024 Хелиф сразилась с Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году. Это вызвало критику среди общественности.

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      Анастасия Борисова
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