Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе в российском регионе

В Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на 549-м километре автомобильной дороги М-12 «Восток» в Нижегородской области. В результате этого крупного ДТП пострадали 18 человек, в том числе ребенок, при этом водителя одного из грузовиков спасти не удалось. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в Сергачском муниципальном округе. В областной прокуратуре взяли расследование обстоятельств аварии на контроль.

Согласно предварительной информации областного управления полиции, которую приводят журналисты, микроавтобус двигался в сторону Москвы, где в попутном направлении совершил столкновение со стоящим автомобилем «Газель».

Накануне стало известно, что внедорожник выехал на полосы встречного движения МКАД, где столкнулся с несколькими автомобилями и несколько раз перевернулся. Кадры происшествия опубликовал столичный Дептранс