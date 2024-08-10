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09:40, 10 августа 2024Россия

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе в российском регионе

В Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на 549-м километре автомобильной дороги М-12 «Восток» в Нижегородской области. В результате этого крупного ДТП пострадали 18 человек, в том числе ребенок, при этом водителя одного из грузовиков спасти не удалось. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в Сергачском муниципальном округе. В областной прокуратуре взяли расследование обстоятельств аварии на контроль.

Согласно предварительной информации областного управления полиции, которую приводят журналисты, микроавтобус двигался в сторону Москвы, где в попутном направлении совершил столкновение со стоящим автомобилем «Газель».

Накануне стало известно, что внедорожник выехал на полосы встречного движения МКАД, где столкнулся с несколькими автомобилями и несколько раз перевернулся. Кадры происшествия опубликовал столичный Дептранс

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      Дмитрий Воронин
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