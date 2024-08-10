Канада ввела санкции против сына Лукашенко

Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая

Канада ввела санкции против десяти граждан Белоруссии, в том числе сына президента страны Александра Лукашенко Николая. Об этом сообщил МИД Канады на своем сайте.

Отмечается, что в новый санкционный список помимо сына белорусского лидера включены судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Мищенко. Также ограничения ввели против шести предприятий.

19 июня Канада ввела санкции против руководителей и сотрудников ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где отбывал наказание Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В ответ на это МИД России запретило въезд в страну 99 гражданам североамериканского государства.