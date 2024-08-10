«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» обыграл МЮ в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в мачте за Суперкубок Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 10 августа, на стадионе Уэмбли в Лондоне. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 82-й минуте счет открыл полузащитник МЮ Алехандро Гарначо, но через семь минут равенство восстановил Бернарду Силва.

Судьба встречи решалась в серии пенальти. Победу со счетом 7:6 одержали «горожане».

«Манчестер Сити» завоевал первый трофей в нынешнем сезоне. Чемпионат Англии стартует 16 августа.