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05:37, 10 августа 2024Россия

Мэр Суджи прокомментировал слова украинской стороны о захвате города

Мэр Суджи Слащев: город не находится под контролем ВСУ, не верьте пропаганде

Фото: t.me/gubernator_46 / Global Look Press

Мэр Суджи (Курская область) прокомментировал слова украинской стороны о захвате города Вооруженными силами республики (ВСУ). Он объяснил, что это ложь, захвата не было, и призвал не верить пропаганде противника в беседе с РИА Новости.

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — подчеркнул Слащев.

Ранее распространилось видео, на котором четверо солдат ВСУ с флагом Украины в руках стоят на фоне здания в Судже с табличками «Газпрома». До этого появилось также фото украинского бойца возле магазина «Пятерочка». Украинцы пытались убедить всех, что кадры сделаны в центре города, куда они уже якобы прорвались, но на самом деле они из села Заолешенка.

Утром 9 августа Виталий Слащев подтвердил начало эвакуации. Он предупредил о крайней неустойчивости мобильной связи в городе.

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      Александра Синицына
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