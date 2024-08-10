Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:28, 10 августа 2024Мир

Минобороны Финляндии прокомментировало открытие границы с Россией

Министр Хяккянен: вопрос об открытии границы с Россией рассматривает МВД страны

Фото: Jussi Nukari / IMAGO / Globallookpress.com

Вопрос о возможности открытия границы с Россией рассматривает Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии. Так в Минобороны страны прокомментировали сообщения об открытии финских контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, передает телеканал MTV3.

«Вопрос о границе находится в ведении министра внутренних дел. Мы работаем в тесном контакте», — заявил глава финского военного ведомства Антти Хяккянен.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью. Как отметила политик, пока граница с РФ закрыта. Вопрос, вероятно, будет вновь рассмотрен осенью.

В мае премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что страна может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он спас мне жизнь». Около десяти пассажиров опоздали на разбившийся в Бразилии самолет. В стране объявлен траур

      Минобороны Финляндии прокомментировало открытие границы с Россией

      Пострадавшие при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

      По всей России будет наблюдаться звездопад Персеиды

      Российские бойцы захватили подбитый БМП Marder ВСУ

      В «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме мошенничества в России

      США призвали Израиль срочно достичь прекращения огня в Газе

      Россиянам назвали способы выявить и обезвредить опасные приложения в смартфоне

      НАК заявил о введении режима КТО в трех регионах России

      Ракетная опасность объявлена в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше