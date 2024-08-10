Минобороны Финляндии прокомментировало открытие границы с Россией

Министр Хяккянен: вопрос об открытии границы с Россией рассматривает МВД страны

Вопрос о возможности открытия границы с Россией рассматривает Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии. Так в Минобороны страны прокомментировали сообщения об открытии финских контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, передает телеканал MTV3.

«Вопрос о границе находится в ведении министра внутренних дел. Мы работаем в тесном контакте», — заявил глава финского военного ведомства Антти Хяккянен.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью. Как отметила политик, пока граница с РФ закрыта. Вопрос, вероятно, будет вновь рассмотрен осенью.

В мае премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что страна может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища.