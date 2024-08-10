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17:40, 10 августа 2024Бывший СССР

Минск заявил о готовности использовать право на самооборону

МИД Белоруссии: пролет БПЛА с Украины — это попытка эскалации конфликта
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

После пролета над территорией Белоруссии беспилотников с Украины Минск проведет консультации с его союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу этого внешнеполитического ведомства.

В белорусском МИД назвали случившееся очень серьезным инцидентом, который не останется без должной международно-правовой оценки. Кроме того, дипломаты заверили, что Белоруссия намерена в полной мере использовать свое право на самооборону и отвечать на любые провокации или враждебные действия. По их мнению, пролет беспилотников — это попытка расширить конфликт в регионе.

«В случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется в том числе на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!» — призвал белорусский МИД.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что над территорией республики было уничтожено около десяти воздушных целей с Украины. По его словам, это могли быть ударные беспилотники.

Также он приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях, которые граничат с Сумской областью Украины и с Брянской областью России.

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