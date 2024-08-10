Журналист Боуз: атака на Курскую область завершится разгромом ВСУ

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область завершится разгромом украинской армии. Возможный исход атаки Киева на российский регион назвал журналист из Ирландии Чей Боуз в своем аккаунте на платформе X.

«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до него, он будет, конечно же, устранен», — считает Боуз.

По мнению журналиста, украинские власти готовы пожертвовать любым количеством солдат для выполнения приказов из Британии и Соединенных Штатов. Помимо этого, как подчеркнул аналитик, Запад продолжает следовать по пути расширения конфликта, подводя своих людей к глобальной войне.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе. В ведомстве уточнили, что на местах сейчас достаточно лекарств, медицинских изделий и коек для оказания помощи пострадавшим.

Во вторник, 6 августа, ВСУ предприняли попытку прорваться через российско-украинскую границу в Курскую область. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.