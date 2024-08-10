Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область завершится разгромом украинской армии. Возможный исход атаки Киева на российский регион назвал журналист из Ирландии Чей Боуз в своем аккаунте на платформе X.
«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до него, он будет, конечно же, устранен», — считает Боуз.
По мнению журналиста, украинские власти готовы пожертвовать любым количеством солдат для выполнения приказов из Британии и Соединенных Штатов. Помимо этого, как подчеркнул аналитик, Запад продолжает следовать по пути расширения конфликта, подводя своих людей к глобальной войне.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе. В ведомстве уточнили, что на местах сейчас достаточно лекарств, медицинских изделий и коек для оказания помощи пострадавшим.
Во вторник, 6 августа, ВСУ предприняли попытку прорваться через российско-украинскую границу в Курскую область. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.