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17:34, 10 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали возможный исход нападения ВСУ на Курскую область

Журналист Боуз: атака на Курскую область завершится разгромом ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область завершится разгромом украинской армии. Возможный исход атаки Киева на российский регион назвал журналист из Ирландии Чей Боуз в своем аккаунте на платформе X.

«Последний рывок для Украины, что характерно, произойдет внутри России, и, как и многие другие до него, он будет, конечно же, устранен», — считает Боуз.

По мнению журналиста, украинские власти готовы пожертвовать любым количеством солдат для выполнения приказов из Британии и Соединенных Штатов. Помимо этого, как подчеркнул аналитик, Запад продолжает следовать по пути расширения конфликта, подводя своих людей к глобальной войне.

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Курскую область провел совещание по организации медицинской помощи в регионе. В ведомстве уточнили, что на местах сейчас достаточно лекарств, медицинских изделий и коек для оказания помощи пострадавшим.

Во вторник, 6 августа, ВСУ предприняли попытку прорваться через российско-украинскую границу в Курскую область. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили такое решение тем, что Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

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      Олег Давыдов
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