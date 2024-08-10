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09:16, 10 августа 2024Наука и техника

По всей России будет наблюдаться звездопад Персеиды

По всей России в ночь на 12 августа будет наблюдаться звездопад Персеиды

Фото: Amir Cohen / Reuters

По всей России в ночь на 12 августа будет наблюдаться звездопад Персеиды, источником которого является облако пыли и льда от кометы 109/Свифта-Туттля. Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии Николая Железнова сообщает ТАСС.

Земля оказывается на пути кометного облака ежегодно. В случае ясной погоды россияне смогут наблюдать в небе свыше ста метеоров в час. «Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие северного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь», — сказал специалист.

Ранее аналитики «Отелло» совместно с экспертами клуба научных путешествий «Астроверты» и YouTube-канала «Улица Шкловского» сообщили, что идеальным направлением для тех, кто хочет «поймать» падающие звезды, является юг России, в особенности Кавказ, Кубань, Ставропольский край и Калмыкия.

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      Иван Потапов
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